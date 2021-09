Omicidio Noventa: spariti i cellulari di assassino e vittima

Il Giornale di Vicenza riporta della sparizione dei cellulari di Alessandra Zorzin e Marco Turrin, rispettivamente vittima e omicida del delitto di Noventa avvenuto qualche giorno fa.

I due telefoni erano stati presi da Turrin dopo il delitto; l’uomo ha vagato per 7 ore, tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, prima di tornare a Vicenza. Quindi, direttosi al McDondald, è stato intercettato dai carabinieri; al termine di una breve fuga, si è ammazzato. Dei telefoni però non c’è traccia e parte della verità, racchiusa in quelle chat, non si saprà mai.

Il movente infatti è ancora in fase di discussione: non può essere esclusa la pista passionale, ma al momento questi non possono che essere semplici sospetti. Resta infatti ancora da chiarire perché Turrin si sia presentato con la pistola nei pantaloni a casa di Alessandra. Sicuramente i due avevano un qualche tipo di rapporto, visto che lei si fidava di lui e l’aveva fatto entrare in casa senza problemi. Ma l’omicidio e il susseguente suicidio restano ancora da chiarire.