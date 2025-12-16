Rubate le statuette del presepe dedicato alla Madonna di Medjugorje

“A causa della stupidità di qualcuno che ha rubato tutte le statue, si informa che in questo luogo non verrà più allestito il presepe”: questo il messaggio che da qualche giorno campeggia sul presepe di via della Repubblica a Noventa Vicentina, dopo che ignoti ne hanno rubato tutte le statue. Un gesto che ha scosso la comunità noventana, come racconta il sindaco Mattia Veronese: “Un gruppo di residenti in uno spazio verde pubblico negli anni ha realizzato, autorizzato dal Comune, un capitello per la devozione alla Madonna di Medjugorje. Lo spazio verde viene curato da questi residenti tutto l’anno in modo gratuito e durante il periodo natalizio viene allestito un presepe. Ebbene – continua Veronese – anche quest’anno lo avevano preparato con la stessa devozione degli anni precedenti, ma l’altra notte sono state rubate tutte le statuette!” Dal bambinello Gesù ai pastori, dal bue e l’asinello a Giuseppe e Maria: alla mattina uno dei residenti che solitamente si recava nel posto per alcuni lavoretti di manutenzione, si è accorto che al posto del presepe c’era un gran vuoto. Delusi, arrabbiati e increduli, i residenti hanno deciso di non allestirlo più: “Al posto del presepe – continua Veronese – hanno posto un cartello informando che in quel luogo non verrà mai più allestito il presepe. Esprimo piena condanna per il gesto sicuramente frutto di qualche idiota e voglio sottolineare come l’azione, oltre ad essere stupida, ha il sapore amaro della blasfemia. Solidarietà ai volontari e ai residenti della via, molto affezionati a questo luogo – conclude Veronese – nella speranza che chi ha commesso un atto così deplorevole si penta e riporti al suo posto tutte le statue”.

