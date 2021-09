Omicidio di Noventa – Il sindaco Veronese: “Una brutta giornata, mi auguro che il vigliacco assassino venga catturato”

“Oggi la comunità di Noventa Vicentina è stata scossa da un terribile episodio di cronaca”. Inizia così un post nel profilo del sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, con cui commenta quanto accaduto nel suo Comune stamane (leggi notizia).

“La vita di una donna di 31 anni, Rita, è stata strappata via dalla furia omicida di un uomo” continua Veronese. “Un gesto sconvolgente e plateale, davanti ad altre persone, verso una donna indifesa. Purtroppo non è la prima volta che la nostra comunità è teatro di episodi efferati. Solo poco più di due anni fa fummo sconvolti da un tentativo di rapina finito male, nel quale venne uccisa un’altra donna. Diversi anni fa altre due donne furono uccise dal proprio compagno, legato a loro da un amore malato.

La violenza sulle donne non è mai e poi mai ammessa e non è mai accettabile, tanto più nella sua forma estrema come accaduto oggi. Mi auguro che le forze dell’ordine, impegnate assiduamente in queste ore, assicurino alla giustizia il VIGLIACCO ASSASSINO, solo così lo voglio definire, che ha ucciso Rita e spero che episodi del genere non accadano mai più.

Ricordo – conclude il sindaco- che da tempo il Comune di Noventa Vicentina con i Comuni del territorio, le Forze dell’Ordine e le scuole collabora con lo Sportello Antiviolenza per prevenire episodi di violenza, diffondere la cultura del rispetto ed essere vicino alle donne vittime di soprusi, ma anche per invitare chi li subisce a segnalarli e denunciarli.