Oggi l’ultimo saluto a Rita Amenze

Oggi, alla chiesa di Santa Maria assunta di Barbarano, alle 15, si terrà l’ultimo saluto a Rita Amenze, la trentenne nigeriana uccisa a colpi di pistola lo scorso 10 settembre dal marito Pierangelo Pellizzari mentre si recava sul posto di lavoro. La data è stata fissata la settimana scorsa, in accordo tra la sorella, residente a Trieste, e gli altri fratelli, residenti in Nigeria. La salma della donna partirà dall’ospedale di Padova e verrà portata al cimitero di Villaga. Intanto, la raccolta fondi per aiutare i tre figli della donna, promossa dalla Pro Loco di Villaga, ha raggiunto già superato i 10 mila euro. Le offerte vanno devolute con un bonifico bancario a favore dell’Associazione Pro Loco con la causale ‘Donazione per Rita’ presso la ‘Banca delle terre venete’ di Sossano. L’iban necessario per la donazione è IT 08 T 08399 60760 000000121260.