Veneto – Strage di Castel D’Azzano: tre vie verranno intitolate ai carabinieri uccisi

Il Comune di Castel D’Azzano (Verona) intitolerà tre vie del proprio territorio a ciascuno dei carabinieri morti il 14 ottobre scorso in seguito al crollo per l’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La decisione – riporta l’Arena – è stata presa dall’amministrazione guidata dalla sindaca Elena Guadagnini.

E’ stata individuate la località delle tre vie cittadine, che avranno i nomi dell sottotenente Marco Piffari 56 anni, dell’appuntato Davide Bernardello, 36 anni, e del maresciallo Valerio Daprà, 56 anni.

“Saranno tre nuove strade – ha detto il vicesindaco Antonello Panuccio – all’interno della zona d’espansione residenziale del quartiere che sta sorgendo in località Bassette”. Una richiesta di deroga alla legge sulla toponomastica è stata avanzata alla Prefettura, poiché i tre militari sono morti da meno di 10 anni. Nei giorni successivi alla tragedia era stato il Sindacato italiano militari carabinieri (Sim) a chiedere alla sindaca di intitolare una via ai tre carabinieri uccisi, richiesta a cui si sono aggiunte quelle di altre associazioni e sodalizi. I fratelli Dino e Franco Ramponi, indagati per strage, si trovano in carcere a Montorio; la sorella Maria Luisa, accusata di aver innescato lo scoppio, è ancora in ospedale.