Odore di fumo a Villa Berica: intervengono i vigili del fuoco

Alle 12:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la casa di Cura Villa Berica a Vicenza per la segnalazione di odore di fumo all’interno di un locale dell’edificio: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri accorsi con un’autopompa l’autoscala e 7 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno eseguito una verifica esterna degli impianti tecnici posti sul tetto. L’odore di fumo è stato probabilmente provocato da una lenta combustione di una piccola parte di isolante di cui le cause di innesco sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di verifica controllo e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora e mezza.