Nuovo Questore, blitz delle forze dell’ordine nelle “aree a rischio” in città

Nel corso della giornata di lunedì 20 novembre è stata effettuata una mirata Operazione di Controllo Straordinario del Territorio nel comune di Vicenza, disposta con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio.

Le attività si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza, presso i giardini di Campo Marzio, di soggetti molesti, che assumerebbero spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Mirati controlli sono stati attuati anche nel quartiere di “Settecà” ed in Strada Paradiso, alla luce del recente episodio criminoso accaduto la scorsa settimana proprio in quella zona.

Lo scopo dell’attività è stata quella di contrastare, mantenendo un’elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini , quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro la persona, contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio.

L’intensificazione dei servizi – specie nelle ore pomeridiane e serali – ha consentito di contrastare efficacemente la presenza ingiustificata e, talvolta, illecita di soggetti che, con i loro comportamenti prevaricatori, infastidiscono i residenti ed i passanti, ed arrecano danno ai commercianti della zona . Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali disposte dal Questore.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 67 autoveicoli e 75 persone, di cui 20 straniere e 22 con precedenti penali e/o di Polizia .

Una bicicletta, assicurata da ignoti con un lucchetto, è stata rinvenuta in Piazza Castello e restituita al legittimo proprietario.

Un uomo è stata controllato in Piazza Bologna intento a bivaccare in precarie condizioni di salute, tanto che è stato richiesto sul posto l’immediato intervento del SUEM 118.