Nuovo presidente del Lions Club a Montecchio Maggiore

Saverio Gonella è il nuovo Presidente del Lions Club Montecchio Maggiore.

Il Presidente uscente, Annamaria Tamiozzo, ha ricordato, durante la serata di passaggio di consegne, le tante attività di cui il Club si è reso parte attiva.

” È stato un anno importante perché abbiamo celebrato i 10 anni dalla fondazione del Club. I service programmati a favore del nostro territorio si sono conclusi con soddisfazione. Tra le varie attività, ricordo il sostegno alla locale Ipab con la donazione di 4 carrozzine per persone nn autosufficienti, la raccolta alimentare in collaborazione con il Comune, la donazione di panettoni ai gruppi solidali, il sostegno all’associazione Selineh e la donazione di un grande puzzle da pavimento avente come tema l’ inclusione e donato alle scuole dell infanzia pubbliche e paritarie del nostro Comune, nell’ ambito del progetto nazionale Kairos.

Con il sostegno, la collaborazione e l’ entusiasmo di tutti i soci, che ringrazio, il Lions Club ha concretizzato la propria missione “We serve”, noi serviamo. “

Il nuovo Presidente Gonella sottolinea poi la volontà di voler focalizzare l’impegno soprattutto verso la comunità locale” cercando di coinvolgere anche altre realtà di volontariato presenti a Montecchio”.

Infine il club ha visto l’entrata, nell’anno appena trascorso, di un nuovo socio, Romeo Aleardi.