Nuovo blitz a Vicenza (anche in zona Es): presi 37 provvedimenti (foto e video)

Anche a partire dal pomeriggio di ieri è stata disposta, con Ordinanza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, una operazione straordinaria di Polizia interforze che ha riguardato il territorio del Capoluogo, che si è protratta sino a notte inoltrata e che ha interessato, in particolare, alcune aree urbane che gli stessi cittadini hanno segnalato essere state teatro di specifici episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano, sia nel Centro storico che in determinati quartieri periferici della Città.

Nell’ambito del piano di controllo integrato del territorio, alle attività operative hanno concorso pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, coordinate dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza.

Tutte le attività sono state integrate anche con la predisposizione di alcuni posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale. Il dispositivo ha inoltre effettuato verifiche, estese agli avventori, presso vari esercizi pubblici, sia di carattere amministrativo che riguardanti il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In particolare sono state controllate le zone di San Pio X, Campo Marzio, il quadrilatero, Via della Pace, Strada Padana, Cà Balbi e le aree del Centro urbano.

Un giovane vicentino di 19 anni, trovato in possesso di droga in quantità tale da essere considerata per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, nel corso della operazione di Polizia sono state identificate 141 persone, di cui 52 stranieri e 37 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 47 veicoli ed 11 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato i seguenti Provvedimenti:

5 Fogli di Via Obbligatori con obbligo di rientro nel Comune di residenza, a carico di altrettanti cittadini italiani gravati da precedenti penali e di Polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Vicenza;

3 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale

– un cittadino albanese – con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia di vario genere, nonché privo di titoli per permanere sul nostro Territorio Nazionale – è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari dagli Agenti della Questura, e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel Paese di Origine;

– nei confronti di un cittadino marocchino ed un cittadino macedone, con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale, con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;

10 Revoche di Permessi di Soggiorno , in particolare nei confronti di un cittadino marocchino, 4 cittadini serbi, un cittadino brasiliano, un cittadino indiano, un cittadino pachistano, un cittadino ghanese ed un cittadino albanese. Tutti costoro sono gravati da condanne per svariati reati, e tutti, in considerazione del proprio curriculum delinquenziale, non posseggono più i requisiti per soggiornare nel nostro Paese.

19 Avvisi Orali(Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura tra cui reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

“Alcuni episodi delinquenziali di tipo predatorio che si sono verificati nelle scorse settimane ci hanno fatto focalizzare queste ulteriori fasi delle attività operative in specifiche aree del territorio comunale del Capoluogo – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine dell’operazione –. Le operazioni di Polizia effettuate nel pomeriggio, nella serata e nella nottata di martedì si inquadrano in questo contesto. Una costante e capillare attività di intervento in fase preventiva, oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ci consente di far fronte e di tenere sotto controllo le diverse espressioni di illegalità che si manifestano sul territorio”.