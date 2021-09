NOVENTA – Vandali devastano la sala bowling (chiusa per fallimento)

Vandali all’ex sala bowling Ten-Up di Noventa Vicentina, in via del Lavoro. In una delle scorse notti, ignoti sono penetrati all’interno dell’edificio posto sotto sequestro per fallimento e hanno devastato l’interno, scagliando e rompendo oggetti. I carabinieri su segnalazione hanno fatto un sopralluogo nella mattinata del 19 settembre ed ora indagano per individuare i responsabili di quanto accaduto.