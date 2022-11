NORDEST – Furgone si schianta in autostrada nella notte: 8 feriti (anche due bambini)

Incidente stradale all’1.30 di mercoledì 16 novembre lungo l’autostrada A23 all’altezza di Pietratagliata (Pontebba – Udine) in direzione di Tarvisio. Il conducente di un furgone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una barriera di new jersey. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sono arrivate sul posto tre ambulanza provenienti da Tolmezzo e da Tarvisio,. Gli infermieri della sala operativa hanno inviato immediatamente sul posto tre ambulanze (due provenienti da Tolmezzo e una proveniente da Tarvisio) e l’elisoccorso. A bordo vi erano 8 persone straniere, fra cui due bambini, tutti rimasti feriti. Solo una è in condizioni serie. Sul posto anche i vigili del fuoco