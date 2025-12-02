Nicole Tassotti Imprenditrice dell’Anno 2025

Grande al soddisfazione del Sindaco Nicola Finco: “Congratulazioni alla nostra concittadina Nicole Tassotti, CEO di Grafiche Tassotti, premiata “Imprenditrice dell’Anno 2025” nell’ambito dell’iniziativa premio “L’Oro della Stampa”, nella sede del Museo Alfa Romeo di Arese.

Il suo esempio di impegno, passione e sensibilità imprenditoriale, testimoniano la qualità delle imprese del nostro territorio e la loro capacità di abbinare tradizione e innovazione cogliendo l’eccellenza dell’una e dell’altra.

Una storica azienda familiare profondamente legata alla nostra storia, ma allo stesso tempo moderna e aperta alle nuove sfide del mondo.”