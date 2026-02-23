New York paralizzata dalla neve: caos totale tra traffico, voli e scuole (video)

New York City, Long Island e gran parte del New Jersey sono sotto la morsa di una bufera di neve storica, che sta causando nevicate abbondanti, forti venti e condizioni pericolose di whiteout. In alcune zone di Long Island e della costa del Jersey sono già caduti oltre 60 centimetri di neve, mentre a New York e nel resto dei tre stati si registrano accumuli tra i 30 e i 45 centimetri. Le autorità temono che possa trattarsi della peggiore tempesta invernale degli ultimi dieci anni (sotto: il video)

Tutti e cinque i distretti di New York City, Long Island e gran parte del New Jersey sono sotto allerta bufera di neve, in vigore fino alle 18:00. Gli stati di emergenza sono stati attivati anche a New York, New Jersey e Connecticut. Le nevicate intense hanno costretto le autorità a imporre divieti di viaggio non essenziale fino a mezzogiorno di lunedì, estesi fino alle 15:30 nella contea di Suffolk. I residenti sono invitati a restare a casa mentre spazzaneve e squadre di emergenza lavorano per liberare strade, fermate degli autobus e idranti.

La tempesta ha già provocato interruzioni di corrente in tutta la regione, con migliaia di clienti senza elettricità: circa 69.000 nel New Jersey, 16.000 a Long Island e diverse migliaia a New York City. Le linee ferroviarie sono sospese: la LIRR ha interrotto il servizio durante la notte, mentre la NJ Transit ha sospeso autobus, treni e metropolitana leggera fino a nuovo avviso. Il presidente di NJ Transit ha spiegato che il ripristino del servizio dipenderà dalla messa in sicurezza dei treni e delle infrastrutture, con previsione di un possibile ritorno in funzione martedì.

Anche gli aeroporti sono stati pesantemente colpiti: all’aeroporto internazionale di Newark Liberty si contano 957 cancellazioni, LaGuardia 1.029 e JFK 1.097. Le scuole di New York City hanno chiuso per la consueta giornata di neve, mentre le autorità valuteranno le aperture per martedì.

I residenti si sono mobilitati per affrontare la neve: a Brooklyn, molti hanno iniziato a spalare auto e marciapiedi, mentre a Central Park alcuni hanno approfittato della tempesta per fare pupazzi di neve o sciare. La città sta assumendo spalatori di emergenza, con paga oraria dai 19,14 ai 28,71 dollari, per accelerare le operazioni di sgombero.

Le autorità locali hanno inoltre predisposto centri di riscaldamento in varie zone di New York City per garantire sicurezza e supporto ai cittadini colpiti dalle interruzioni di corrente.

Il sindaco Zohran Mamdani ha ricordato che operatori socio-sanitari stanno assistendo le persone senza fissa dimora tramite furgoni clinici e rifugi riscaldati, mentre la governatrice Kathy Hochul ha elogiato i newyorkesi per aver rispettato il divieto di viaggio, evitando incidenti gravi e permettendo agli spazzaneve di liberare le strade in sicurezza. Secondo Hochul, la tempesta potrebbe rientrare tra le prime cinque più abbondanti della storia di New York City.

La tempesta continua a imperversare, con venti fino a 85 miglia orarie registrati a Montauk Point e oltre 130 incidenti stradali segnalati solo nella contea di Suffolk. Gli esperti mettono in guardia sui rischi per animali domestici e persone all’aperto, raccomandando di proteggere zampe e corpi dal freddo e dal sale, limitando l’esposizione durante la nevicata.

La regione resta sotto tensione, con la neve che continua a cadere e le squadre di emergenza impegnate senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini.