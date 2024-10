VinNatur sbarca a New York

Inizio d’anno in grande stile per VinNatur – Associazione Viticoltori Naturali, che sceglie New York per organizzare la prima collettiva negli Stati Uniti. Domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2025 il Rule of Thirds Restaurant, ristorante di cucina giapponese e spazio per eventi a Brooklyn, ospiterà infatti la prima edizione di VinNatur NYC. ​

La manifestazione – un banco d’assaggio dove saranno presenti 40 produttori soci con oltre 200 vini in degustazione – si svilupperà con una formula ibrida in due giornate: domenica 12 gennaio, dalle 14.00 alle 18.00, sarà aperta sia al pubblico che agli operatori del settore mentre lunedì 13 gennaio, dalle 10.00 alle 17.00, sarà riservata esclusivamente a giornalisti e addetti ai lavori. Il format nasce dall’esperienza maturata in oltre quindici anni di eventi organizzati in Italia e all’estero dall’associazione che oggi conta 300 produttori soci provenienti da 12 diversi Paesi e accomunati dall’intento di voler realizzare un prodotto buono per l’uomo ma anche per la natura e l’ambiente. VinNatur è l’unica associazione di vignaioli naturali a garantire, attraverso il proprio protocollo di produzione istituito nel 2017, che tutti i vini prodotti e imbottigliati dalle aziende rientrino in parametri prefissati, a tutela del consumatore. ​

“Questo nuovo appuntamento collettivo a New York è sicuramente un’occasione per far conoscere meglio il nostro modo di interpretare la viticoltura e la nostra filosofia produttiva rispettosa di ciò che ci circonda, temi da sempre cari al mercato americano – spiega Gianpaolo Giacobbo, Consigliere di VinNatur –. Ma, molto concretamente, si presenta anche come un’ottima occasione per favorire l’incontro dei vignaioli associati con importatori e distributori nel mercato canadese e statunitense”.

Oltre ai 40 produttori che si racconteranno attraverso i calici e potranno interagire direttamente con i visitatori, sarà disponibile un banco d’assaggio con ulteriori 50 referenze di altri 25 produttori associati, gestito da un servizio di sommelier. La due giorni sarà anticipata da un calendario di serate, ideate appositamente per l’occasione, in selezionati locali di New York.