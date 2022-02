Nel week end arriva il Carnevale in piazza Castello a Vicenza

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nel fine settimana dedicato al Carnevale, piazza Castello diventa palcoscenico della festa che quest’anno porta con sé un messaggio di ripartenza.Da venerdì 25 fino a domenica 27 febbraio, dalle 9 del mattino fino alle 21, la piazza ospiterà il mercatino di Carnevale con dolciumi, creazioni artigianali, abbigliamento, cappellini, borse e cinture e bijoux. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 la festa sarà dedicata ai bambini: tra coriandoli, stelle filanti e musica, verranno proposti giochi e divertimento con la presenza di animatori. Tutti i bambini che si presenteranno in maschera e consegneranno un disegno sul Carnevale allo stand delle caramelle riceveranno in cambio un regalo.L’evento è promosso dall’assessorato attività produttive e dall’associazione Il Tritone in collaborazione di Sgp Eventi e Aics Vicenza.