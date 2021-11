Nei dubbi sulla Omicron, Pfizer, Moderna e i russi lavorano per potenziare il vaccino

Annunci di Pfizer, Moderna e dei russi dello Sputink

PFIZER

Pfizer ha già iniziato a lavorare su una nuova versione del suo vaccino anti-Covid mirato in modo più specifico all’Omicron nel caso in cui l’attuale vaccino non sia sufficientemente efficace contro la nuova variante, ha affermato lunedì il CEO di Pfizer Albert Bourla.

“Ci sono ancora molte incognite” intorno alla nuova variante rilevata in Sudafrica e considerata “preoccupante” dall’Oms, ha detto in un’intervista al canale americano CNBC. “Sapremo la maggior parte di quello che c’è da sapere in poche settimane.” In particolare, devono essere prima effettuati test per valutare l’efficacia degli attuali vaccini, sviluppati con BioNTech, contro l’Omicron.

MODERNA

Il CEO di Moderna Stéphane Bancel e il chief medical officer di Moderna Paul Burton hanno dichiarato domenica che i dati sull’efficacia del vaccino contro la variante Omicron potrebbero essere disponibili entro due-sei settimane in un’intervista alla CNBC .

Stéphane Bancel ha aggiunto che questa variante è considerata altamente infettiva, ma che le attuali misure adottate dai paesi saranno efficaci nel rallentarne la diffusione.

SPUTNIK

La Russia ha annunciato lunedì che sta sviluppando una versione del suo vaccino Sputnik V contro il nuovo coronavirus che prende di mira specificamente la sua variante Omicron, nell'”improbabile evento” che il siero attuale non sia sufficiente. Il prestigioso Istituto Gamaleïa “ha già iniziato a sviluppare una nuova versione del vaccino Sputnik adatto per Omicron”, ha affermato in una nota il Fondo sovrano russo, che ha finanziato la progettazione del siero di punta di Mosca.

Gli scienziati russi sono, tuttavia, “convinti” che le attuali versioni di Sputnik V e Sputnik Light, ad una dose, possano “neutralizzare la variante Omicron” e stanno conducendo studi per misurarne l’efficacia, secondo la stessa fonte.