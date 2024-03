Uomo tedesco si fa vaccinare 217 volte contro il Covid: sta bene ed oggetto di studio

Una storia incredibile. Mentre per la maggior parte della popolazione la raccomandazione è di ricevere tre dosi, talvolta anche di più in casi di particolare vulnerabilità, un uomo in Germania ha ricevuto ben 217 iniezioni del vaccino contro il Covid-19. Tutto ciò è avvenuto nell’arco di soli 29 mesi, con una media di più di sette iniezioni mensili. L’uomo ha dichiarato di averlo fatto per motivi personali. È da notare che esiste una conferma ufficiale per circa 130 di queste vaccinazioni.

Naturalmente, il caso di questo tedesco di 62 anni ha suscitato l’interesse degli scienziati dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga. “Abbiamo appreso della sua esistenza attraverso articoli di stampa”, spiega il dottor Kilian Schober, dell’Istituto di microbiologia, immunologia e igiene. “Lo abbiamo quindi contattato e invitato a sottoporsi a vari test a Erlangen. Era molto interessato”, aggiunge. “L’individuo è stato sottoposto negli ultimi anni a diversi esami del sangue. Ci ha dato il suo consenso a valutare i risultati di queste analisi”, prosegue il ricercatore, sottolineando che hanno anche avuto accesso ai prelievi di sangue effettuati durante le nuove vaccinazioni, su richiesta dello stesso uomo.

I risultati della ricerca, pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, sono sorprendenti. Mentre una parte della comunità scientifica si aspettava che l’immunità potesse diventare meno efficace a seguito di un numero così elevato di dosi, chiaramente non è stato questo il caso. L’individuo in questione ha dimostrato di avere un sistema immunitario perfettamente funzionante.

Non è stato riscontrato alcun segno di “affaticamento delle cellule della memoria”, che sono responsabili della produzione di anticorpi per combattere il virus. La loro efficacia è stata paragonabile a quella di altri pazienti che hanno ricevuto il numero normale di dosi. “Nel complesso, non abbiamo riscontrato alcuna indicazione di una risposta immunitaria più debole; anzi, il 217esimo vaccino ricevuto durante lo studio ha prodotto un aumento significativo del numero di anticorpi contro il SARS-CoV-2”, conferma la dottoressa Katharina Kocher, coinvolta nello studio.

Inoltre, ulteriori test hanno confermato che “l’efficacia del sistema immunitario contro altri agenti patogeni rimane invariata”, come evidenziato dall’illustre università, fondata nel 1742. “Il nostro paziente è stato sottoposto a un totale di otto diversi vaccini, tra cui alcuni a base di mRNA. Il fatto che non siano stati riscontrati effetti collaterali significativi nonostante questa straordinaria ipervaccinazione suggerisce che i trattamenti siano ben tollerati”, afferma il dottor Kilian Schober.

Tuttavia, gli autori enfatizzano che si tratta di un caso particolare, probabilmente un’eccezione. “È importante notare che non stiamo promuovendo l’ipervaccinazione come strategia per potenziare l’immunità adattativa”, sottolineano. “Le ricerche attuali indicano che la vaccinazione con tre dosi, insieme a vaccini complementari regolari per i gruppi vulnerabili, rimane l’approccio preferito. Non ci sono evidenze che suggeriscano un aumento del numero di vaccinazioni”, concludono gli esperti.