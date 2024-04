ALIMENTAZIONE – Gli inaspettati benefici delle uova

Possiamo gustare le uova in svariate modalità: alla coque, in camicia, fritte, strapazzate, in frittata… Questo versatile alimento non solo soddisfa il palato, ma è anche una fonte ricca di benefici, un vero e proprio superalimento. Nonostante abbia sofferto di una cattiva reputazione per decenni a causa del colesterolo, studi recenti hanno chiarito che, sebbene contenga una piccola quantità di “colesterolo buono”, le uova sono in realtà benefiche per la nostra salute. Il colesterolo è essenziale per funzioni vitali come la salute cellulare e ormonale, e il nostro corpo lo produce naturalmente. Tuttavia, un eccesso può essere dannoso.

Mangiare uova non è dannoso per la salute, e i nutrizionisti consigliano di consumarne una o due al giorno, a condizione di godere di buona salute. “Le persone con problemi di salute, come diabete o malattie cardiovascolari, o coloro che hanno difficoltà a controllare i livelli di colesterolo nel sangue, dovrebbero essere più caute”, consiglia Joffrey Zoll, insegnante-ricercatore dell’Università di Strasburgo, intervistato da What to choose. “Ma per coloro che godono di buona salute, in particolare bambini, adolescenti e anziani con maggiori esigenze proteiche, mangiare due uova al giorno è accettabile.” L’uovo offre una vasta gamma di benefici.

È una delle poche fonti di proteine che fornisce tutti e nove gli aminoacidi essenziali per il corpo e è ricco di vitamine, minerali e oligoelementi. Due uova coprono dal 20 al 30% del fabbisogno giornaliero di ferro, iodio, selenio e fosforo, mentre un singolo uovo fornisce quasi il 25% del fabbisogno giornaliero di proteine animali. Le uova favoriscono anche il senso di sazietà, contribuendo a ridurre gli attacchi di fame durante il giorno, e sono a basso contenuto di carboidrati e calorie. Il tuorlo contiene una notevole quantità di caroteni, che sono utili nella prevenzione della degenerazione maculare e della cataratta.

È preferibile scegliere uova provenienti da galline allevate a terra, poiché ciò rispetta il benessere animale e ha un impatto ambientale migliore.