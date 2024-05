Tragedia a Nanto: 61enne muore schiacciato da un trattorino, comunità sotto choc

Grave incidente stamane alle 9 a Nanto (Vicenza). Un uomo di 61anni ha perso la vita mentre stava tagliando l’erba a bordo di un trattorino. Non è stata ancora resa nota l’esatta dinamica dell’incidente ma pare che l’uomo, Giampietro Toffanello, commerciante molto conosciuto in paese, titolare di una storica fioreria, stesse tagliando l’erba in via Collisona a Ponte di Nanto e il trattorino si sia rovesciato in prossimità di un argine che avrebbe ceduto. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo che si è rovesciato. Sul posto i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Purtroppo non vi è stato nulla da fare.

Abbiamo sentito il sindaco Manuela Vecchiatti che ha espresso enorme dolore e sconcerto. “Tanto dolore per l’ennesima tragedia che colpisce la nostra comunità. Sono sconvolta perché conoscevo bene Giampiero, abbiamo quasi la stessa età. Era molto conosciuto in paese e una figura di riferimento per il commercio di Nanto. Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia a nome della comunità e dell’Amministrazione”.

NOTA dei Vigili del Fuoco

NANTO, SI ROVESCIA CON IL TRATTORE NEL FOSSATO: DECEDUTO L’UOMO ALLA GUIDA

Alle 9:20, di lunedì 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Callisona a Nanto per un trattore finito rovesciato nel canale di scolo a bordo strada: deceduto l’uomo alla guida che era intento a tagliare l’erba rimasto schiacciato dal mezzo.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo 61enne.

Successivamente si è provveduto al recupero del trattore con l’autogrù arrivata dal comando di Padova. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:00.