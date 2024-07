Il Comune di Barbarano-Mossano ha ora il suo stemma e il suo gonfalone

Stamattina in Prefettura a Vicenza, il Prefetto Salvatore Caccamo ha consegnato al Sindaco di Barbarano Mossano Cristiano Pretto il decreto con il quale il Presidente della Repubblica ha concesso lo Stemma e il Gonfalone comunali, unitamente alle miniature dei relativi emblemi araldici.

Ad accompagnare il primo cittadino, il Vicesindaco Michele Zavatta, il Segretario comunale Erika Grande e la responsabile dell’Ufficio Segreteria Renata Cogo.

La cerimonia rappresenta il simbolico coronamento del percorso istituzionale che ha portato alla nascita del nuovo Comune di Barbarano Mossano, istituito con legge regionale il 17 febbraio 2018, mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano.

Lo stemma simboleggia icasticamente l’unione dei due Comuni, coniugando i due stemmi precedenti, ossia la colomba d’argento con un ramo d’olivo nel becco di Barbarano Vicentino e il torrione rosso fondato sulla collina tondeggiante verde di Mossano.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Pretto, ricevuto il nuovo stemma comunale, ha ripercorso le tappe del cammino comune svolto dalle Amministrazioni di Barbarano Vicentino e Mossano, iniziato con la semplice collaborazione tra uffici amministrativi, passato poi per l’istituzione di servizi associati e sfociato infine in una proficua fusione, sia politica che amministrativa, dei due Municipi. La scelta, compiuta ormai sei anni fa, ha portato risultati molto soddisfacenti, sia dal punto di vista della sostenibilità economica che della qualità dei servizi resi alla collettività. Il Sindaco ha concluso ricordando che la visione politica deve essere di lungo respiro, per cogliere le opportunità che permettano, alle collettività amministrate, di beneficiare dei vantaggi che possono derivare solo dall’ottimale impiego del “capitale sociale” di cui sono fucine i Comuni.

Il Prefetto, in conclusione, ha formulato al Sindaco l’auspicio di un lungo e prospero futuro per l’intera comunità di Barbarano Mossano, nel solco della collaborazione interistituzionale che ha sempre connotato l’azione della Prefettura in favore degli enti locali, e ha encomiato l’Amministrazione comunale per il virtuoso percorso intrapreso e portato a termine con successo all’insegna dell’efficientamento e della ottimizzazione della qualità dei servizi per la collettività, invitando il primo cittadino a mantenere vivo il senso di comunità e di continuare a lavorare per il mantenimento del bene comune per preservare e valorizzare l’identità locale.