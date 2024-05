La dottoressa Emanuela Zilli nuovo Direttore Sanitario dell’Ulss 8

Proviene dall’ULSS 6 Euganea, dove ha svolto l’incarico di Direttore Medico dell’ospedale di Cittadella

La dott.ssa Emanuela Zilli è il nuovo Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica: la nomina è stata formalizzata oggi dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato.

La dott.ssa Zilli si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito due specializzazioni, in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Interna, proseguendo la formazione con un master universitario sempre presso l’ateneo padovano e negli Stati Uniti, partecipando ad un progetto di ricerca presso il Paley Institute di West Palm Beach (Florida). Ha inoltre frequentato l’e-Master in Health Administration dell’Università di Phoenix e il corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneta.

Ha iniziato la sua carriera in ULSS 1 Belluno come medico di Pronto Soccorso per poi trasferirsi in ULSS 2 Marca Trevigiana dove ha prestato servizio per 6 anni in Direzione Medica, assumendo successivamente per un biennio l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza. Negli ultimi 7 anni presta servizio presso l’ULSS 6 Euganea in qualità di Direttore Medico dell’Ospedale di Cittadella

Parallelamente, in ULSS 6 Euganea è stata componente di vari tavoli di lavoro aziendali, tra cui quelli per il monitoraggio dei tempi di attesa e per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere.

Numerosi anche gli incarichi in Regione Veneto: dal 2011, ricopre con ruoli diversi (componente, coordinatore, presidente) nell’ambito del Nucleo Regionale di Controllo, oltre a partecipare come componente o coordinatore a vari gruppi di lavoro su tematiche organizzative e tecniche relative ai criteri di appropriatezza, alle liste di attesa.

Ha partecipato in qualità di relatore a svariati corsi di formazione anche in convegni internazionali ed è autrice in importanti pubblicazioni scientifiche.

Nella Direzione Sanitaria dell’ULSS 8 Berica la dott.ssa Zilli succede al dott. Cristiano Finco, che ha svolto l’incarico in qualità di facente funzione negli ultimi mesi: “ringrazio il dott. Finco per l’impegno e la professionalità con cui ha svolto l’incarico in questo arco di tempo – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – e desidero dare il benvenuto alla dott.ssa Zilli, professionista con maturata esperienza in materia di organizzazione sanitaria”.