Cos’è la cherofobia, il disturbo che ti impedisce di essere felice?

La ricerca della felicità costituisce un obiettivo costante per la maggior parte degli esseri umani. Tuttavia, per una piccola percentuale di individui, essere felici suscita invece una paura paralizzante. Questa forma di ansia, nota come cherofobia, è stata teorizzata da vari professionisti della salute mentale, sebbene non sia ancora ufficialmente riconosciuta nel DSM-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.

Chi sono i cherofobi? Si tratta di coloro che, per vari motivi, temono la felicità e credono che essa possa portare conseguenze negative. Secondo lo psicologo clinico Alexander Alvarado, la cherofobia comporta “una paura irrazionale di essere felici, basata sulla convinzione che ciò porterà a qualcosa di negativo”. Tuttavia, questa paura si distingue dall’ansia più generale legata all’attesa di esiti negativi.

Le persone affette da cherofobia tendono a evitare emozioni positive, disconnettendosi emotivamente o dissociandosi in determinate situazioni. Uno studio del 2019 pubblicato sull’Indian Journal of Psychiatry ha evidenziato che questa fobia è più comune tra coloro che hanno subito traumi durante l’infanzia o violenza sessuale, oltre che tra individui depressi, ansiosi o con bassa autostima.

Persone introverse o perfezioniste hanno maggiori probabilità di sviluppare la paura della felicità. Gli introvertiti preferiscono evitare situazioni sociali gioiose, mentre i perfezionisti vedono la felicità come un ostacolo alla produttività e temono di essere considerati pigri.

Come superare la cherofobia? È fondamentale consultare uno psicologo, che può offrire terapie cognitivo-comportamentali (CBT) per identificare e modificare i pensieri negativi. Altri approcci terapeutici includono il rilassamento, la respirazione profonda e l’ipnoterapia. Gli esperti incoraggiano inoltre i cherofobi a esporre gradualmente a esperienze felici per comprendere che la felicità non è sempre seguita da tristezza o svantaggi.