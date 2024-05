Ho le mani e i piedi sempre freddi, devo preoccuparmi?

Durante periodi di basse temperature o ondate di freddo, è comune avvertire le estremità come se fossero congelate. Questo fenomeno è principalmente causato dalla contrazione dei piccoli vasi sanguigni in risposta al freddo, che ostacola la circolazione del sangue e riduce il nostro calore corporeo. Al contrario, quando fa caldo, i vasi sanguigni si dilatano, aiutandoci a mantenere una temperatura corporea ottimale e a evitare sensazioni di freddo. Questa reazione ha anche un impatto sul colore della nostra pelle, che tende a diventare più pallida quando fa freddo e più rossa quando fa caldo.

Tuttavia, alcuni individui soffrono di sensazioni di freddo alle estremità in modo persistente, indipendentemente dalla stagione. Questo può essere causato da diversi fattori, tra cui stress, carenze nutrizionali, fumo di tabacco, e così via. Una delle possibili cause è la malattia di Raynaud, che colpisce circa il 10% della popolazione.

Quindi, dovresti essere preoccupato se soffri di questo problema? È importante consultare un medico per una diagnosi accurata e per valutare le migliori opzioni di trattamento. La gestione del raffreddamento alle estremità dipende dalle cause sottostanti e può includere cambiamenti nello stile di vita, terapie farmacologiche o interventi medici specifici.

Un fenomeno benigno nel 90% dei casi

La malattia di Raynaud (chiamata anche fenomeno di Raynaud), è un disturbo temporaneo della circolazione sanguigna, principalmente nelle dita. Durante le fasi di “crisi”, le estremità diventano bianche e insensibili, o addirittura bluastre e gonfie nei casi peggiori. Nel 90% dei casi, state tranquilli, il fenomeno è benigno, anche se i sintomi sono restrittivi. Può colpire anche le orecchie o il naso. La malattia di Raynaud compare più spesso “durante l’adolescenza o in una giovane donna sana e piuttosto magra. È presente nel 6% delle donne tra i 25 ei 40 anni” .

Nel restante 10% dei casi il fenomeno è legato ad altre malattie come le malattie autoimmuni o arteriose , ma non presenta le stesse caratteristiche. In questo caso possono essere colpite persone di entrambi i sessi che scatenerebbero questa patologia dopo i 35 anni. Può verificarsi in qualsiasi situazione e colpisce solo il pollice di una mano.

Anemia, diabete, tabacco…

Ma il fenomeno di Raynaud non è l’unica causa delle estremità costantemente ghiacciate. In effetti, questo può succedere anche a te se hai il diabete non controllato . I depositi di grasso si formeranno all’interno dei vasi sanguigni e li renderanno stretti e duri, limitando così il flusso sanguigno. Un’altra possibile causa è la carenza di ferro, poiché nel sangue sono presenti meno emoglobine e può quindi causare questa sensazione di freddo. Il fumo può anche causare il congelamento delle dita delle mani e dei piedi. Questo perché la nicotina provoca effettivamente il restringimento dei vasi sanguigni e quindi riduce il flusso.

Per prevenire queste sensazioni, si consiglia di praticare attività fisica in modo da riavviare adeguatamente la circolazione sanguigna, di coprire sufficientemente le estremità (guanti, calzini spessi, ecc.), di lavarsi le mani con acqua calda e di asciugarsi immediatamente ed evitare cambiamenti di temperature improvvisi. Se il problema persiste e noti uno scolorimento della pelle, o anche solo dei dolori, non aspettare e fissa subito un appuntamento con il tuo medico che potrà indirizzarti.