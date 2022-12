Nasce a Vicenza Expo BeActive

C’è attesa per il debutto della prima edizione di Expo BeActive – TRAVEL, ADVENTURE, SPORT – il nuovo evento dedicato alla vacanza attiva.

L’appuntamento organizzato da IEG – Italian Exhibition Group in partnership con Taking Off, si svolgerà in Fiera di Vicenza dal 5 al 7 maggio 2023 e accenderà i riflettori su tutte le declinazioni del turismo attivo, naturalistico e sostenibile con focus su cicloturismo, trekking, sport acquatici e su un’ampia galassia di altre attività che arricchiscono una vacanza e il benessere psico-fisico. Un’occasione per tutti coloro che – in coppia, in famiglia, tra amici o da soli ­– desiderano scoprire mete turistiche, servizi, tour operator e prodotti per una vacanza ad alto tasso di energia.

Un nuovo progetto in cui l’esperienza e la credibilità nel settore del turismo di TTG Travel Experience del Gruppo IEG si fondono con la profonda conoscenza del settore bike e sport outdoor di IBF Italian Bike Festival di Taking Off.

Dedicato agli amanti della combinazione vincente tra attività outdoor e viaggi, questa 3 giorni risponde alla domanda di viaggiatori consapevoli ed esigenti che cercano esperienze turistiche con effetti positivi sul loro benessere come individui e sui territori che li accolgono.

