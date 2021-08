Musei civici di Vicenza, dall’1 settembre nuovi orari

Da mercoledì 1 settembre cambiano gli orari dei musei civici di Vicenza, orari che saranno validi fino al 30 giugno del 2022. Inoltre, domenica 5 settembre tutti i residenti in città e provincia avranno la possibilità di entrare gratuitamente a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico.

Il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, il Museo Naturalistico Archeologico, la chiesa di Santa Corona saranno aperti dalle 9 alle 17, dal martedì alla domenica (ultimo ingresso alle 16.30).

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà visitare dalle 9 alle 13 (ultima entrata alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30). Ingresso gratuito.



Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere allo spettacolo, compreso nel biglietto di ingresso al monumento, Pop-Palladio Olimpico Project “Son et Lumière”, della durata di una decina di minuti, dal martedì alla domenica, alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 16.30.



Al Museo civico di Palazzo Chiericati si potrà visitare gratuitamente la mostra “Romano Lotto. Nel segno del paesaggio” allestita negli spazi ipogei. Si potranno vedere più di quaranta opere pittoriche – olio su tela – dell’artista vicentino (aperta ad ingresso gratuito fino al 30 settembre; ritirare il biglietto allo IAT o all’infopoint in Basilica).



Al Museo del Risorgimento e della Resistenza sono state allestite due vetrine che espongono alcuni documenti conservati nell’archivio del museo, riferiti all’attività di ingegnere militare e patriota, durante la Prima Guerra d’Indipendenza, dell’architetto vicentino Antonio Caregaro Negrin (1821-1898), figura significativa ed esemplare nel panorama culturale dell’Ottocento, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita.Apertura gratuita



Domenica 5 settembre Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico saranno accessibili gratuitamente a residenti in città e provincia, come avviene ogni prima domenica del mese.Per accedere alle due sedi è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti (aperto dalle 9 alle 17.30).



Basilica palladiana

La Basilica palladiana è aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). Nel salone si può visitare la mostra “Infernus”, compresa nel biglietto d’ingresso al monumento, aperta fino al 19 settembre.

Dal 20 settembre la Basilica aprirà da martedì a domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

La terrazza della Basilica si può vedere venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30) fino al 19 settembre; dal 20 al 30 settembre venerdì sabato e domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

Il servizio bar in terrazza è a disposizione fino al 30 settembre mercoledì, venerdì e sabato dalle 19 all’una di notte; domenica dalle 18.30 alle 23 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

E’ possibile visitare anche l’area archeologica di Corte dei Bissari in Basilica palladiana Con gli esperti di archeologia della società cooperativa sociale onlus Scatola Cultura si potrà conoscere la storia di Vicenza che precede l’epoca rinascimentale. Le visite didattiche sono previste il giovedì (turni di visita di 30 minuti dalle 10 alle 12) e il sabato (turni di visita di 30 minuti dalle 14 alle 18) solo su prenotazione (minimo 24 ore di anticipo) al 3774360180, didattica.museivicenza@scatolacultura.it



Per informazioni e acquisto dei biglietti rivolgersi all’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di piazza Matteotti (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 fino al 31 agosto e dalle 9 alle 17.30 dall’1 settembre) 0444320854; all’Infopoint in Basilica (aperto fino al 19 settembre dal martedì a domenica dalle 10 alle 18, dal 20 al 30 settembre dalle 9 alle 17).L’Infopoint di Monte Berico sarà aperto da 5 settembre al 31 dicembre 2021, tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 13; apertura straordinaria mercoledì 8 settembre e mercoledì 8 dicembre.

Per accedere ai musei è necessario esibire il green pass e un documento d’identità valido.

https://www.museicivicivicenza.it/it/