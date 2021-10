Muore in mattinata sindaca nel Vicentino: il cordoglio di Rucco per la scomparsa di Mirella Cogo

Il paese di Schiavon è sotto choc per la morte del sindaco Mirella Cogo, primo cittadino da 12 anni e che stava svolgendo il suo terzo mandato. Mirella Cogo è morta a 70 anni. Nessuno conosceva le sue condizioni di salute. Ieri sera non aveva potuto partecipare al consiglio comunale online per un malessere (ad avvertire i consiglieri la figlia). Poi l’aggravamento e il ricovero d’urgenza in ospedale.

Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco ricorda Mirella Cogo, sindaco di Schiavon, mancata questa notte, ed esprime cordoglio a famiglia e comunità



“Un sindaco capace, una donna forte e intelligente, un amministratore che aveva a cuore la sua terra e che alla sua comunità ha dato tanto.” Il presidente Francesco Rucco ricorda così Mirella Cogo, sindaco di Schiavon, mancata questa notte.

“Ho saputo stamattina della sua scomparsa, una notizia che mi ha colto di sorpresa e per questo ancor più dolorosa. Mirella è stata l’esempio di cosa voglia dire mettersi a servizio del proprio Comune con passione e senso civico. Sempre disponibile all’ascolto, aperta al dialogo, mai sopra le righe, mai fuori luogo. Sapeva fare squadra con i suoi consiglieri e i suoi assessori, ma anche con i colleghi sindaci del vicentino, pronta a battagliare con tenacia per le giuste cause, ma cercando l’accordo, non lo scontro. Mirella non si è tirata indietro mai, neanche quando avrebbe forse voluto dedicarsi ad altro, dopo tanti anni in amministrazione come consigliere e sindaco, ma a gran voce i suoi concittadini la volevano sindaco per il terzo mandato e con profondo senso di responsabilità ha accettato.

Esprimo il mio più sincero cordoglio alla sua famiglia, alla sua Schiavon e alle tante persone che le hanno voluto bene. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme, ma lascia anche un’eredità altrettanto enorme in termini di valori, di idee, di opere nel territorio, di servizi alle persone.”