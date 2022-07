Movida a Jesolo: raffica di multe a giovani con alcol – I controlli funzionano: nessuna rissa o violenza

(nella foto: di spalle il sindaco Christofer De Zotti con il vicesindaco Zonotto in piazza Mazzini)

Continuano i controlli serrati nelle zone calde di Jesolo per arginare i fenomeni di violenza e degrado delle scorse settimane. Sono stati multati (200 euro di sanzione ciascuno) sette giovani veneziani e trevigiani trovati in piazza Mazzini con scorte di alcol. Anche il weekend appena trascorso non è stato contraddistinto da particolari episodi. E’ stato multato un minimarket con un cliente all’interno alle 00.40 (ha infranto l’ordinanza sulla chiusura a mezzanotte). Denunciato un anziano per guida in stato d’ebbrezza e multata una neopatentata positiva all’alcoltest.

Questo il messaggio facebook del sindaco Christofer De Zotti

Anche ieri sera ho voluto essere presente, insieme al vice Sindaco Luca Zanotto, al Presidente del Consiglio comunale Lucas Pavanetto e ad alcuni Consiglieri, nella zona di piazza Mazzini in occasione del secondo weekend di vigenza delle ordinanze. Era presente anche una troupe di Rainews.it.

Ringrazio la nostra Polizia Locale-Jesolo con il Comandante Vanin e l’unità cinofila, Polizia di Stato e Carabinieri come sempre presidio di sicurezza per Jesolo. Ringrazio anche le attività commerciali, a partire da chioschi e mini market, per la collaborazione.

Il bilancio del sabato, nonostante una grande presenza di turisti a Jesolo, è positivo. Non ci sono stati particolari episodi da segnalare.