Mostra “La Fabbrica del Rinascimento”, partiti i lavori di allestimento

E’ partito in questi giorni lo smontaggio del parallelepipedo presente nel salone della Basilica palladiana, in vista dell’allestimento della mostra “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza”. Le pareti della struttura, ora in fase di scomposizione, verranno utilizzate per affiggere le opere d’arte e posizionate nel salone per creare il percorso della mostra. “In Basilica palladiana – spiega il sindaco Francesco Rucco, nel corso di un sopralluogo in salone – sono in corso i lavori per predisporre l’esposizione della grande mostra “La Fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza”, che si terrà dall’11 dicembre 2021 al 18 aprile 2022. L’allestimento, finanziato dal Gruppo Cereal Docks tramite l’Art bonus, prevede l’apertura del “cubo” presente nel salone, sulle cui pareti prenderà forma il racconto dell’eccezionale storia artistica della città nel secondo Cinquecento. Rivolgo quindi un augurio di buon lavoro a tutti i tecnici”. In questa prima fase il salone resterà aperto al pubblico e la zona interessata dallo smontaggio del parallelepipedo sarà delimitata, ma visibile. I visitatori potranno quindi assistere all’evoluzione dei lavori per la predisposizione della mostra.