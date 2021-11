Morto l’operaio 31enne precipitato dal tetto di un capannone

E’ morto ieri l’operaio di 31 anni che nella mattina di sabato era precipitato dal tetto di un capannone a Orginano. L’uomo stava effettuando la bonifica della copertura in eternit di un edificio che era stato chiuso qualche anno fa e che ora era stato messo in vendita. Ma il tetto ha ceduto e l’ha fatto precipitare il 31enne all’interno dell’immobile. Il 31enne era stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza dov’era stato ricoverato in gravissime condizioni in rianimazione.