MONDO – Riapre la Grotta di Lourdes in Francia dopo due anni

Una notizia attesa da milioni di fedeli in tutto il mondo. Chiusa dall’inizio del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, la grotta di Lourdes riaprirà le sue porte ai visitatori da questo venerdì (ha annunciato lo staff del santuario in un comunicato stampa). Notizie che attendevano con impazienza i pellegrini, che potranno nuovamente passare per l’incavo della Rocca di Massabielle, sotto i piedi della Vergine Maria Immacolata, toccare la roccia e avvicinarsi alla sorgente.

3,5 milioni di visitatori annuali

La chiusura di questa grotta, dove la Vergine Maria apparve a Bernadette Soubirous nel 1858, ha pesato sul numero di visitatori della seconda città alberghiera della Francia, dopo Parigi. Nonostante i suoi 14.000 abitanti, Lourdes dipende per il 90% dal turismo

Prima della pandemia, molti malati si recavano negli Alti Pirenei, in cerca di guarigione, in mezzo ai 3,5 milioni di visitatori annuali. L’interno della grotta sarà nuovamente accessibile da mezzogiorno di venerdì, durante la preghiera dell’Angelus.