Modifiche alla viabilità a Bassano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

In occasione di lavori per la realizzazione e il rifacimento di allacci idrici e fognari eseguiti dalla ditta Gallo Road srl per conto di Etra spa, fino al giorno 30 ottobre 2025 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Viale Palladio e viale Vicenza

(dall’intersezione a rotatoria tra le due vie per circa 250 metri in direzione nord per una durata prevista di circa 15 giorni)

Istituzione del senso unico alternato di circolazione durante i lavori di attraversamento di viale Palladio a nord della traversa omonima.

Istituzione del restringimento della carreggiata est, avendo cura di lasciare un passaggio libero con larghezza minima di 3,50 metri per il tratto di lavori lungo viale Palladio con chiusura al transito della corsia ciclabile est.

Nel tratto di rotatoria di viale Vicenza interessato dai lavori, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, la circolazione stradale sarà regolamentata a mezzo di movieri a terra con D.p.i. e palette di segnalazione regolamentare posti ai quattro rami dell’intersezione.

Via Manzoni

(in prossimità dell’intersezione con via Cereria per una durata prevista di circa 2 giorni)

Istituzione del divieto di transito con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione con uscita su via Cereria gestita da moviere a terra con D.p.i. e palette di segnalazione regolamentare.

Via S. G. Bosco

(in prossimità del civ.102 per una durata prevista di circa 2 giorni)