Mercatini di Natale: la magia delle feste in alta quota

Manca meno di un mese a Natale, ma in montagna si respira già la magia di questa festa. Casette di legno, villaggi fiabeschi, luci scintillanti, decorazioni fantasiose, profumi e sapori: mai come quest’anno abbiamo bisogno di magia. Anche in alta quota tornano i mercatini di Natale che hanno già cominciato ad animare alcuni dei centri delle località montane più conosciute, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Luminarie accese come da tradizione ma qualche precauzione in più: per ora è d’obbligo il divieto di assembramento e in qualche caso il green pass, salvo nuove restrizioni anti contagio nel caso di una nuova risalita della curva pandemica. Andiamo a scoprire i mercatini di Natale di alcune delle località montane più belle nel Vicentino, ma non solo.

I mercatini di Natale dell’Altopiano dei Sette Comuni Artigianato, addobbi raffinati per la casa e per l’albero di Natale, prodotti naturali, specialità gastronomiche e filati biologici: ad Asiago sono tornati i Giardini di Natale. Le tradizionali casette di legno riempiranno di luci e colori Piazza Carli e Piazza II Risorgimento fino al 9 gennaio. I bambini potranno divertirsi con la giostra dei cavalli e i tanti spettacoli di intrattenimento, mentre gli adulti potranno assaporare un piatto di polenta e formaggio Asiago, sorseggiare un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda. I più golosi potranno concludere in dolcezza con crepes, strudel o deliziosi frollini artigianali.

Il mercatino sarà aperto solo il weekend nelle settimane di novembre. Durante il mese di dicembre, sarà possibile visitare le bancarelle venerdì 3, 10 e 17 (dalle 15.00 alle 19.00); sabato 4, domenica 5, sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 (dalle 10.30 alle 19.00). Da lunedì 6 a giovedì 9 dicembre le casette saranno aperte tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00; così come dal 23 dicembre al 9 gennaio. Il giorno di Natale il mercatino aprirà dalle 15.00 alle 19.00. Per accedere ai mercatini sarà obbligatorio avere il green pass.

Una favola di Natale anche a Gallio dal 4 dicembre in Piazza Italia, grazie al mercatino più antico dell’Altopiano che quest’anno festeggerà ventitré anni. Nei tipici chalet in legno tantissimi spunti per regali originali: dalle candele profumate, ai prodotti dell’artigianato locale, dai giocattoli fino agli addobbi più colorati. Il tutto condito dai prodotti tipici della gastronomia tradizionale. Aperitivi in musica e spettacoli di animazione accompagneranno le passeggiate tra gli chalet. Ecco i giorni di apertura:

4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19 dicembre. Dal 23 dicembre al 9 gennaio il mercatino di Gallio sarà aperto tutti i giorni, a parte le mattine del 25 dicembre del 1° gennaio.

Il Natale sull’Alpe Cimbra

Anche l’Alpe Cimbra si veste a festa per accogliere il Natale.

L’aria frizzante della montagna si profuma di vin brulè con i mercatini di Natale di Lavarone. Delizie gastronomiche cimbre, oggetti speciali e unici, prodotti di artigianato rigorosamente fatti a mano in un’atmosfera da fiaba.

A partire dal 4 dicembre fino al 9 gennaio, dalle 11.00 alle 19.00, avrà luogo la seconda edizione del mercatino di Lavarone nella splendida cornice del centro storico di Bertoldi. Commercianti, esercenti e hobbisti del territorio proporranno prodotti locali culinari e artigianali. Saranno numerosi anche gli eventi durante tutte le giornate di apertura: 4 e 5 dicembre, 7 e 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, 18 e 19 dicembre, dal 26 dicembre al 9 gennaio. Per accedere sarà obbligatorio essere in possesso di green pass da esibire al momento dell’accredito.