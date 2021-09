Mentre cercano Pellizzari i carabinieri trovano piante di marijuana: denunciato 23enne

Piccolo caso parallelo all’omicidio di Noventa Vicentina. Mentre erano in corso a Villaga le ricerche di Pierangelo Pellizzari, presunto killer della moglie, la 30enne Rita Amenze, i militari della stazione di Campiglia si sono imbattuti in una piccola coltivazione di marijuana. Un ragazzo di 23enne del posto (M.M.) è stato denunciato per coltivazione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un casolare abbandonato di località Quargente, infatti, stava coltivando 5 piante di marijuana.