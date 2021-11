Maxi-tamponamento in A4: 4 feriti e 8 chilometri di coda

Maxitamponamento questa mattina poco dopo le 8 in A4, tra il casello di Vicenza Est e la Valdastico, in direzione Milano. In terza corsia si sono tamponati in 7 veicoli: 4 i feriti, lievi. Sul posto Suem 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code fino a 8 chilometri tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est.