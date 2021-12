Maxi furto a magazzini “tech”: in azione un commando di 15 banditi

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Torna l’ emergenza furti su commissione alla vigilia delle vacanze natalizie quando arrivano le ultime forniture. Un commando di quindi uomini ha assaltato questa notte un magazzino del gruppo Sme a Cessalto, nel trevigiano. La banda è arrivata direttamente dall’autostrada A4. Per agire sicuri e bloccare le vie di accesso alle forze dell’ordine, hanno tagliato le gomme ad alcuni furgoni, usandoli come sbarramento. Non si conosce ancora l’entità del furto. Certamente un colpo da professionisti.