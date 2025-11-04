Masso cade sulla strada: nessun ferito (FOTO)

Alle 12:30 di oggi 3 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sbarra a Valbrenta, in località Colicello, per la caduta di un masso su sede stradale.

La squadra proveniente dal distaccamento di Bassano, una volta arrivata sul posto, ha constatato che il masso, che aveva invaso metà della carreggiata, era caduto da un terrazzamento sito a bordo strada. Dopo aver messo in sicurezza l’ambiente, i Vigili del Fuoco hanno richiesto il supporto della squadra comunale per lo spostamento del masso.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’evento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per garantire la sicurezza e la viabilità.