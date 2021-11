Mario Rigon Stern, il successo di un messaggio universale

“Il convegno è stato un gran successo, l’organizzazione impeccabile ha reso possibile vivere due giornate caratterizzate da un grande approfondimento culturale e storico sulla figura di Mario Rigoni Stern. Le emozioni vissute danno la misura della grandezza dell’uomo e di quanto attuale sia il suo messaggio. Rigoni Stern è stato colui che quando ancora non si parlava delle tematiche ambientali concentrò la sua attenzione sul rapporto tra uomo e natura e tra memoria personale e storia della sua collettività. Ringrazio tutti i relatori che si sono avvicendati in queste due intense giornate di lavori. Presto pubblicheremo gli atti di questo convegno rendendo così accessibili a tutti gli straordinari contributi forniti in queste due giornate di lavoro”.

Il commento di Roberto Rigoni Stern, Sindaco di Asiago nonché presidente del Comitato nazionale per il Centenario della nascita di Mario Rigoni Stern, a pochi giorni dalla conclusione del convegno internazionale che ha celebrato lo scrittore asiaghese.

“L’auspicio è che le celebrazioni siano un buon motivo per proporre e realizzare nuove iniziative per conoscere la sua immensa opera, come per esempio la realizzazione di un contest dedicato ai giovani studenti italiani, affinchè diventino essi stessi i primi promotori del messaggio dello scrittore, una sensibilità e rispetto per la natura, mai come oggi sempre più attuale, valori che anche il ministro Franceschini ha voluto evidenziare”.

Conclude il sindaco di Asiago: “Un ringraziamento particolare al Ministero della Cultura, alla Regione del Veneto, all’Accademia Olimpica di Vicenza, alla Biblioteca Bertoliana, al Ministero dello Sviluppo e Poste Italiane che hanno celebrato il nostro concittadino Rigoni Stern con l’emissione di un francobollo a lui dedicato, e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo momento indimenticabile”.

Gli fa eco Giuseppe Mendicino, il curatore del convegno, che ha così commentato lo svolgimento dei lavori: “Un risultato determinato dall’attualità dei valori e delle battaglie civili di Mario Rigoni Stern; dalla competenza e passione dei relatori, ognuno diverso ognuno prezioso; dall’affetto dei tanti che hanno partecipato; dalla generosità della famiglia dello scrittore; dall’impegno di amministratori pubblici e operatori tecnici. Un grazie particolare a Sergio Frigo e Chiara Visentin, esperti professionisti della cultura e al giovane Pietro Lacasella, determinante per divulgare on line le immagini e le parole del convegno”.