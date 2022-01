Mancassola nuovo direttore di Tva Vicenza?

Sarà molto probabilmente GianMarco Mancassola, 45 anni, vice capo redattore de Il giornale di Vicenza, il nuovo direttore del telegiornale di Tva Vicenza. Il nome è uscito un po’ a sorpresa da un lotto di papabili, dopo che, di fatto, il ruolo è rimasto vacante per qualche mese, dalle dimissioni cioè di Domenico Basso il 31 agosto scorso. In questi mesi di interregno l’incarico di sostituto era stato affidato in via temporanea ad un delfino di Basso, Danilo Guerretta. Poco dopo Natale la proprietà ha individuato in Mancassola, un passato nella carta stampata ma digiuno di televisione, il successore di Basso. Vengono così meno, un po’ a sorpresa, le possibili scelte interne, legate soprattutto a Tiziano Bullato, volto storico di Tva, o di Fabio Carraro già portavoce dell’ex sindaco di Vicenza Enrico Hullweck. Negli ultimi tempi pareva anche essere decollata la possibile investitura per Luigi Bacialli attuale direttore di Medianordest. Alla fine le scelte di Videomedia sono ricadute per una svolta dentro i media controllati da Confindustria. e quindi su GianMarco Mancassola apprezzato professionista che si dovrà misurare in una realtà per lui del tutto nuova e soprattutto con i comprensibili mal di pancia dei colleghi messi in disparte.

L.F.