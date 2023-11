Maltempo, in città per tutta la notte il Coc monitorerà il livello dei fiumi

Stato di allarme per criticità idrogeologica e stato di preallarme per criticità idraulica: queste le indicazioni diramate per il bacino del Bacchiglione dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto fino a tutto venerdì 3 novembre. Prosegue infatti la previsione di Arpav di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse e abbondanti, rovesci anche forti e locali temporali. La fase più intensa sarà quella di stasera (giovedì), quando si prevedono anche venti forti da sud.

Alla luce di queste previsioni, il Coc rimarrà aperto in forma ristretta per tutta la notte, per monitorare l’evolversi della situazione, con particolare attenzione al livello dei fiumi. Si prevede infatti che la nuova piena di Bacchiglione e Retrone possa verificarsi nel corso della notte.

In via precauzionale, i parchi comunali sono stati di nuovo chiusi e lo rimarranno anche domani (venerdì).

Il gruppo dei volontari della protezione civile prosegue la preparazione dei sacchi di sabbia, in modo da raggiungere un quantitativo sufficiente a far velocemente fronte a un’eventuale emergenza.

Questo quanto deciso al termine di una riunione indetta dal sindaco per fare il punto sul piano di emergenza comunale con tutti i referenti del Centro operativo comunale, compresi Amcps, Aim, Viacqua, Genio Civile e Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

«Ho voluto verificare di persona e non solo con i referenti comunali – ha dichiarato il sindaco Possamai – le procedure di allertamento. Ho dato inoltre mandato perché i responsabili di ciascuna funzione prevista dal Piano di emergenza presentino le proprie osservazione per l’aggiornamento del documento, a cinque anni dall’ultima revisione».

In mattinata, nel frattempo, la ditta incaricata dal Comune di rimuovere la pianta caduta in acqua lungo l’argine del Retrone a ponte San Paolo, ha segato e recuperato i rami dal fiume, mettendo in sicurezza altri due alberi vicini.

Amcps ha raddoppiato le squadre (da due a quattro) impegnate a riparare le buche aperte sulle strade a causa della pioggia.

Per quanto riguarda i cittadini, la raccomandazione è quella di tenersi informati sull’evolversi della situazione e su eventuali disposizioni di protezione civile, consultando il sito del Comune, i sociali istituzionali e i media locali.

È sempre possibile iscriversi al servizio “Sms di allarme”, inviando un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 392 7338475.

