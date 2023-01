Malore improvviso durante la partita di padel: muore a 48 anni un ex calciatore

Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri sera il trevigiano Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Ad ucciderlo un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo mentre stava giocando a padel. Laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano, dall’estate scorsa era stato assunto dal Milan. Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.