Made in Malga – Aspiag sponsor di due week end

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, torna anche quest’anno in veste di sponsor alla manifestazione “Made in Malga 2022”, l’evento nazionale, patrocinato dalla città di Asiago, dedicato ai formaggi e ai prodotti della montagna e lo fa rilanciando ancora una volta il suo ruolo di interprete e sostenitore della valorizzazione delle produzioni e delle filiere locali all’interno del mercato della grande distribuzione.

Lo Chef Renato Pasqualotto

Fra aperitivi musicali, show cooking, laboratori di artigianato locale, degustazioni guidate e menù di formaggio nei diversi ristoranti dell’Altopiano, Aspiag Service e il marchio Despar hanno deciso di partecipare concretamente, durante la manifestazione nei due primi fine settimana di settembre, alla promozione della cultura del sapore e della genuinità dei formaggi e dei prodotti dell’Altopiano e alla scoperta della tradizione e dell’identità di molte altre realtà di punta della produzione enogastronomica nazionale, provenienti soprattutto dalle cinque regioni dove Aspiag è presente capillarmente con i suoi 249 punti vendita diretti e 316 punti vendita affiliati.

Proprio all’interno di uno di questi esercizi commerciali, l’Eurospar di via Rendola ad Asiago, verranno proposte due iniziative di degustazione: la prima dei prodotti di malga del territorio sotto la guida dello chef Renato Pasqualato (sabato 3 e 10 settembre) e la seconda di prodotti dell’azienda Rigoni di Asiago (3-4 settembre e 10-11 settembre).

Per Despar si tratta di una tappa di ulteriore conferma della bontà del progetto “Sapori del nostro territorio”, attraverso il quale l’azienda promuove da anni sui propri scaffali le migliori eccellenze enogastronomiche, profondamente legate alla sapienza tramandata da generazioni di produttori locali e alla qualità e unicità delle materie prime italiane, promuovendo e sostenendo così al meglio l’economia dei territori che la ospitano.

“Siamo orgogliosi di poter sostenere nuovamente questa importante iniziativa, dedicata alla promozione e conoscenza dei prodotti dell’Altopiano di Asiago e del gusto made in Italy – è il commento di Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto – che testimonia ancora una volta il nostro attaccamento e la nostra volontà di valorizzare i valori della produzione e delle molte filiere di qualità ci cui è ricco il nostro territorio. Come Despar, vogliamo fare la nostra parte nel tramandare e far conoscere le storie speciali che caratterizzano questi prodotti e produttori, valorizzando la passione, la cultura e le capacità dell’artigianato enogastronomico locale e dando supporto all’economia dei territori che ci ospitano.”.

Il calendario degli appuntamenti di “Made in Malga 2022” è disponibile su https://www.madeinmalga.it/