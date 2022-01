Lozzo – Donna finisce nel Bisatto e rimane incastrata nell’auto: salvata in extremis dai pompieri

Una donna finita fuoristrada nel canale Bisatto a Lozzo Atestino è stata salvata dai vigili del fuoco nell’auto quasi del tutto inabissata. È accaduto poco prima delle 15:30 di venerdì, quando la donna ha perso in controllo dell’auto mentre percorreva Via Pergolette finendo dentro il corso d’acqua. I pompieri accorsi da Este e Padova anche con personale soccorritore acquatico sono entrati in acqua riuscendo a liberare la donna, parzialmente incastrata e ferita, la quale è stata adagiata su una barella toboga, assicurata e trasportata con il gommone a riva e issata tramite la scala italiana utilizzata come scivolo fino in strada. La donna è stata subito presa in cura dal personale sanitario del SUEM stabilizzata e trasferita in ospedale. Sono ora ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco del recupero dell’auto con l’autogrù.