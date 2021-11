Lonigo: una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una “panchina rossa” a Lonigo, per ribadire con forza il no alla violenza sulle donne ed esprimere un messaggio a favore delle pari opportunità: è il significato dell’installazione inaugurata il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal Comune di Lonigo in Piazzetta San Marco. Una panchina donata dal Comune, realizzata dall’Auser e dipinta dalla signora Sabrina Perin. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Presidente dell’Auser locale Angelo Lovato, la presidente regionale dell’Auser Maria Gallo, le forze dell’ordine, varie associazioni del territorio, nonché l’amministrazione comunale. Molto sentita anche la partecipazione da parte di alcuni classi degli istituti scolastici locali, che hanno omaggiato l’installazione con brani e canti a tema: “È stata molto importante la presenza degli studenti, perché loro sono il nostro futuro ed è giusto abbiano la consapevolezza di questo grave problema” – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi. “La nuova installazione – dice De Marzi – è un segnale importante del contributo degli enti e delle comunità locali per la sensibilizzazione sul tema. La posizione di questa panchina-simbolo, non a caso dislocata in una zona ben visibile, anche visto il colore, deve essere un quotidiano monito contro la violenza sulle donne ma soprattutto un invito per quelle donne che subiscono violenza affinché abbiano la forza ed il coraggio di denunciare”.