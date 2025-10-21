“Lo Scheletro nel Camino” a Montecchio Maggiore

Con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore, la Pro Loco Alte Montecchio è lieta di presentare un evento teatrale originale, suggestivo e carico di mistero:

“Lo Scheletro nel Camino – Mistero nella casa del Cappellano”.

Una vecchia canonica abbandonata, un camino che nasconde un oscuro segreto, un attore d’eccezione e una compagnia teatrale pronta a riportare in vita storie dimenticate…

Domenica 26 ottobre 2025, gli spazi esterni di Casa Fin Schiavo si trasformeranno in un affascinante palcoscenico per uno spettacolo itinerante capace di mescolare suspense, storia e ironia.

Protagonisti della scena saranno Pino Costalunga e la compagnia Ensemble Teatro Vicenza, diretta da Irma Sinico, che accompagneranno il pubblico in un insolito viaggio tra realtà e fantasia. Il cuore della narrazione? Una seduta spiritica bizzarra e imprevedibile, in cui si sveleranno segreti rimasti sepolti… o forse solo dimenticati.

Tra portici e prati, il pubblico vivrà un’esperienza unica in un’atmosfera densa di mistero e colpi di scena, in un gioco teatrale dove nulla è come sembra.

PROGRAMMA EVENTO

Casa Fin Schiavo – via Vescovo Carlassare, 5 – Montecchio Maggiore (VI)

Orari delle rappresentazioni: 14.00 – 15.30 – 17.00

Biglietto: €5 (comprensivo di spettacolo, vin brulé e dolce tipico “putàna”)

Parcheggio consigliato: Villa Cordellina, via Lovara

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Prenotazione consigliata presso: Pro Loco Alte Montecchio,Via dei Trozi, 2 – Montecchio Maggiore (VI) Dal lunedì al venerdì, ore 16.00 – 19.00 | info@prolocoaltemontecchio.it / 340 0796224

Un evento da non perdere per chi ama il teatro, il mistero e la bellezza delle storie che sanno ancora far vibrare l’anima.