Lite con coltelli e bastoni in centro: identificati ed espulsi due cittadini nigeriani irregolari

Nel pomeriggio di lunedì, sono stati denunciati in stato di libertà da Personale della Squadra Volanti della Questura di Vicenza, per il reato di ricettazione, una coppia di cittadini nigeriani. I due, senza fissa dimora sul Territorio Nazionale, hanno a proprio carico pregiudizi Penali e di Polizia per vari reati tra cui rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In concreto, lunedì pomeriggio, il 113 è intervenuto in via Gorizia a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano visto alcuni stranieri litigare armati di bastoni e coltelli, costringendo all’intervento polizia stradale e locale.

Giunti sul posto gli operatori di polizia fermavano ed identificavano il 26enne S.J. ed il 40enne B.A, entrambi cittadini nigeriani, che, privi di documenti di identità personale e trovati in possesso di bastone e coltello, e poiché dai nomi forniti a carico di entrambi sono risultati precedenti di polizia per rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, venivano accompagnati in Questura per la compiuta identificazione mediante rilievi fotosegnaletici per procedere nei loro confronti con la redazione degli atti di rito.

I due sono quindi stati sanzionati con un Decreto di allontanamento con l’Ordine di lasciare il nostro paese entro sette giorni.