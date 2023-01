Le barricate di Joe Formaggio contro l’UE sul vino

Sul tema della tutela della salubrità del vino interviene il consigliere regionale di FdI Joe Formaggio:

“La Commissione UE, nonostante il voto contrario del Parlamento Europeo, ha autorizzato l’Irlanda a imporre sulle bottiglie di vino e birra etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute. Questo è oggettivamente falso, poiché sono gli eccessi ad essere problematici e non il moderato e beneficio consumo”. Continua Formaggio:”In questo ultimo weekend sono stato presente allastorica Prima del Torcolato, prima delle numerose feste dei nostri eccellenti vini veneti, dove tutti i produttori della DOC si ritrovano in piazza: tutti insieme a divertirci, ridere e scherzare, creando comunità. Nessuno è morto mentre gustavamo i nostri prodotti di vino”. Conclude Formaggio:”Il vero danno di questa iniziativa si arreca all’ Italia e soprattutto al Veneto, in termini di prestigio e di economia. Come componente della Commissione Agricoltura difenderò le nostre tradizioni enogastronomiche e culinarie: dopo che certa parte dell’UE vorrebbe imporci di mangiare insetti, ora vogliono farci credere che il vino uccide. Sono sicuro che con l’azione del Governo Meloni, il Ministro all’agricoltura Lollobrigida e i rappresentanti del territorio regionale come il presidente della commissione agricoltura al Senato Luca de Carlo e alla vicepresidente alla omonima commissione della Camera Maria Cristina Caretta, anche la Regione del Veneto farà le barricate contro queste imposture che minano la nostra identità”