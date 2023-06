VENETO – Formaggio (FdI): “Sì a Progetto Legge natalità, ma non per famiglie arcobaleno”

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione del Consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia Joe Formaggio, il quale dichiara: “Sono soddisfatto di aver votato favorevolmente il Progetto di Legge a favore della natalità, presentato dal collega Nicola Finco, con il quale si propone di estendere il congedo parentale per malattia dei figli fino ai 14 anni. Queste iniziative si muovono in linea con l’agenda del Governo Meloni, che sin dal suo insediamento ha messo al centro il tema della famiglia e della natalità: sono stati aumentati, infatti, il congedo parentale retribuito, gli assegni unici per ogni figlio e altre agevolazioni con l’obiettivo di aiutare sul piano economico e fiscale le famiglie con figli”. Continua Formaggio: “Ho invece votato fermamente contro l’emendamento del consigliere Baldin, la quale proponeva di estendere tale beneficio anche alle famiglie cosiddette arcobaleno. Come ha sempre dichiarato l’attuale Ministro alla Famiglia e alla Natalità Eugenia Roccella, la famiglia è una, composta da mamma e papà: in altre parole quella naturale. Non esistono altri tipi di famiglia”. Conclude Joe Formaggio: “E’ importante ribadire tale concetto in questo periodo di crisi demografica, perché come dice il Governo e anche l’ex Presidente Istat Giancarlo Blangiardo, l’inverno demografico si combatte anche con azioni culturali a favore della famiglia, non proponendo famiglie artificiali che sono a favore dell’utero in affitto o importando immigrati: abbiamo bisogno di figli italiani nati da papà e mamma per non scomparire. In Italia è di 1,1 il numero medio di figli per coppia e l’anno precedente ci sono state meno 400 mila nascite, dato destinato a diminuire se non si inverte rotta sotto ogni punto di vista”.