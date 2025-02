Lavori in corso nei palazzi del Comune di Vicenza: ecco i cantieri

Lavori in corso in alcuni dei principali palazzi del Comune di Vicenza.È in fase di installazione il cantiere di Palazzo Trissino. I lavori, che interesseranno la sede del Comune di Vicenza per un costo complessivo dell’opera di 1.200.000 euro, vedranno una riqualificazione e un consolidamento della copertura dell’edificio situato in pieno centro storico.«Si tratta di un intervento improcrastinabile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – per le criticità rilevate da tempo alla copertura e alle facciate del palazzo comunale. Un intervento atteso da anni e ormai indifferibile per garantire la sicurezza del bene storico vincolato e di chi vi lavora all’interno».

Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione del manto di copertura, oltre a degli interventi conservativi delle strutture lignee, interventi sulle capriate e sulle travi principali, interventi sulle travi secondarie, interventi sui cavallotti strutturali, nuovi controsoffitti, rimozione ed eventuale sostituzione della canna fumaria in amianto, interventi di consolidamento dei cornicioni in pietra, sostituzione delle lattonerie, sostituzione di nove serramenti, oltre a una nuova pavimentazione in gomma, nuova rasatura e dipintura, sostituzione corpi illuminanti e impianto forza motrice.L’intervento che interessa Palazzo Uffici, invece, è iniziato da pochi giorni, per un costo complessivo di 140.000 euro, e prevede lavori finalizzati alle modifiche interne che saranno eseguite nell’ex alloggio del custode, al quarto piano, nel lato ovest dell’edificio, su una superficie complessiva di circa 160 metri quadrati. Saranno eseguite modifiche distributive degli spazi da destinare a uso uffici, con particolare attenzione alla riqualificazione del blocco dei servizi igienici, ridimensionando l’esistente a uso degli uomini, e realizzandone uno nuovo al posto dell’attuale nell’ex appartamento del custode, a servizio delle donne. Contestualmente, oltre agli spazi destinati agli uffici, si prevede anche la realizzazione di una sala polifunzionale, dedita alle riunioni del personale. Le modifiche porteranno dunque alla realizzazione di quattro uffici e di una sala dedicata alle riunioni e al coffee break. A completamento dell’opera, oltre al rifacimento degli impianti elettrici e idrico sanitari, saranno installati anche dei nuovi climatizzatori.Per quel che riguarda Palazzo del Territorio, sono attualmente in corso due cantieri contemporanei. Il primo intervento, del costo complessivo di 1.460.000 euro, prevede la riqualificazione della copertura del complesso del Palazzo del Territorio, Auditorium Canneti e Accademia Olimpica di Vicenza. È prevista poi la posa in opera di nuove capriate, nuove travi di ripartizione in legno massello e nuovo pacchetto di copertura.Questo intervento ha ottenuto il finanziamento PNRR M5 C2 INV.2.01 – “Investimenti di riqualificazione di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. Ad oggi sono stati completati i lavori strutturali nelle pertinenze dell’Accademia Olimpica (Largo Goethe) e sono in corso le lavorazioni previste sulla copertura dell’Auditorium Canneti (Levà degli Angeli).

Contemporaneamente sono in corso i lavori, finanziati con bando ministeriale, del costo complessivo di 2.400.000 (coperti al 20 per cento dal Comune) di riqualificazione dell’Auditorium Canneti: sono previsti interventi su strutture, impianti elettrici, meccanici, antincendio e sulla parte edile-architettonica (posti a sedere, palco, ecc.). Al momento sono in corso le opere di demolizione e di predisposizione dell’area dove sarà alloggiato il nuovo impianto di trattamento aria. La complessità delle lavorazioni e la necessità di risolvere le interferenze di natura tecnica e di sicurezza tra i due cantieri, oltre che un’inevitabile ampliamento delle tempistiche, implica l’impiego di elevati spazi per deposito di materiali e mezzi ed una attenta programmazione per l’utilizzo simultaneo di diverse attrezzature.