Lavori alla condotta di Alonte: cali di pressione previsti a Noventa

Acquevenete ha comunicato l’intervento conclusivo per la riparazione di una condotta ad Alonte



In seguito alla comunicazione ricevuta da Acquevenete, si segnala che nella nottata del prossimo mercoledì 27 aprile 2022 si potranno verificare temporanei cali di pressione nel territorio comunale di Noventa Vicentina.

Il disagio sarà conseguente al completamento di un intervento di riparazione di una condotta di acquedotto in Comune di Alonte che serve, tra gli altri, anche il sistema di adduzione di Noventa. i possibili disagi interesseranno inoltre i Comuni di Alonte, Orgiano, Poiana Maggiore, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici e Agugliaro.

L’intervento notturno servirà a minimizzare i possibili disagi per l’utenza. Tuttavia Viacqua raccomanda di non programmare, per l’intera durata dei lavori, il funzionamento di elettrodomestici e macchinari quali lavatrici e lavastoviglie.

A servizio ripristinato, qualora si dovesse notare acqua sporca che fuoriesce dai rubinetti basterà lasciarla scorrere alcuni secondi affinché si ripulisca. Si tratta tuttavia di una condizione normale dovuta alla movimentazione delle condotte che non va in alcun modo ad inficiare la potabilità dell’acqua erogata.

“La comunicazione in loco è stata apposta nelle scorse ore per informare tempestivamente la popolazione – spiega il Sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese – tuttavia per il territorio di Noventa i disagi dovrebbero essere ridotti al minimo soprattutto in conseguenza del fatto che l’intervento sarà condotto nel corso della notte. Tuttavia è bene conoscere le indicazioni fondamentali per evitare di danneggiare le apparecchiature aziendali o domestiche che funzionano con la fornitura idrica. Ringrazio Viacqua e Acquevenete per aver gestito anche questo cantiere con un occhio di riguardo per l’utenza.”

Per qualunque dubbio è possibile contattare il servizio clienti di Viacqua al numero verde 800 154 242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). In caso di emergenza rimane invece in funzione il Pronto Intervento di Viacqua al numero verde 800 991 522 e attivo sette giorni su sette h24.