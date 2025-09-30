BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACA
30 Settembre 2025 - 12.51

Noventa Vicentina: uomo di 85 anni cade in un pozzo e muore

REDAZIONE
Un uomo di 85 anni è rimasto vittima di un tragico incidente domestico ieri in Via Fermi a Noventa Vicentina. Secondo le prime informazioni l’anziano, che viveva da solo, sarebbe precipitato in un pozzo mentre eseguiva alcuni lavori in giardino. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i sanitari del Suem, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il sindaco della città Mattia Veronese, appresa la notizia, ha espresso il proprio profondo cordoglio per l’accaduto e ha rivolto le condoglianze ai familiari dell’anziano.

